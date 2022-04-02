Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde heyelan

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sosyal medya hesabından Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiğini duyurdu.

KGM'nin paylaşımı şöyle:

"Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacaktır."

Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Bolu Dağı Tüneli girişinde meydana gelen heyelanla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yolu açmak için çalışmalarına başladığını belirtti.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle tedbir amaçlı trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, “Trafik, İstanbul istikametinde Abant’tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı’dan D100’e aktarılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalarına başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı” denildi.