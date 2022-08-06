Düzce Standart Profil işçileri üretimi durdurdu!

Düzce Akçakoca yolu, Konuralp mevkiinde yer alan Standart Profil fabrikasında işçiler greve çıktı.

Petrol-İş sendikasına bağlı, üç vardiyada çalışan yaklaşık bin işçi, fabrika yönetiminin maaş taleplerini kabul etmemesini gerekçe göstererek grev kararı aldı.

İşçiler ağır çalışma koşulların ağır olmasına karşın maaşlarının "asgari ücretin bir tık üzerinde" olduğunu belirtirken son asgari ücret zammıyla birlikte kendi maaşlarında da bir iyileştirme talep etmişti. Şirket önce "bu konuda bir çalışma yapacağını" belirtmiş, ancak herhangi bir adım atmamıştı.

İşçilerin grev kararı almasıyla fabrikada üretim durdu.

Pazartesi günü şirketin müzakereler için adım atması bekleniyor.