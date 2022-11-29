Düzce depreminin bilançosu: '10 bin 126 kişi çadır alanlarında barınıyor'

Düzce Valisi Cevdet Atay, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Kasım'da merkez üssü Gölyaka olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından hızlı bir şekilde koordinasyon merkezindeki çalışmalara başladıklarını belirtti.

Vali Atay, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla şahsımı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş, mevcut durum hakkında bilgi almıştır. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu, Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer depremin hemen ardından ilimize gelerek hemşehrilerimizin yanında olmuştur.

'Çadır alanlarımızda şu an itibarıyla 10 bin 126 kişi barınmaktadır'

Depremde yaralanan 39 yaralımızın 37'si taburcu edilmiştir. Bu sabah itibarıyla 2 yaralımızın tedavisi devam etmektedir. Afetzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacına yönelik Düzce Merkez Kültür Mahallesi'nde 135 odalı 530 yatak kapasiteli bir yurt tahsis edilmiştir. Tamamen boş olan, herhangi bir tefrişatı olmayan yurt için 220 adet yatak/baza, yastık/çarşaf seti, sandalye ve masalar temin edilerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. Çadır alanlarımızda şu an itibarıyla 10 bin 126 kişi barınmaktadır. Merkez ve ilçelerde spor salonu, yurt ve pansiyonlarda kalan toplam kişi sayısı 1028'dir."

Atay, AFAD tarafından bölgeye 280 yaşam konteyneri sevk edildiğini aktararak, "100 adet yaşam konteyneri ulaşmış olup 54 adet konteyner kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca Çilimli ilçesinde 50 adet konteyner kapasiteli, Gölyaka ilçesinde 30 konteyner kapasiteli geçici konaklama merkezi kurulum işlemleri başlatılmıştır. 17 ikram aracı, 9 mobil mutfakla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar olan ikramlarımız sıcak yemek 114 bin 926, çorba 25 bin 100, ikramlık 31 bin 933, sıcak-soğuk içecek 42 bin 495, su (litre) 8 bin 76 olmuştur. Ayrıca gıda ve giysi yardımlarımız da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

'Alandaki tarama çalışmalarımız devam ediyor'

Sahada, 28 Kasım itibarıyla aktif olarak toplam 5 bin 72 personel ve bin 57 aracın görev yaptığı bilgisini paylaşan Atay, şöyle devam etti:

"Toplam acil, ağır, yıkık binamız dün itibarıyla 427 idi. Alandaki tarama çalışmalarımız devam ediyor. 28 Kasım itibarıyla toplam 128 evden eşya tahliye edilmiştir. Tahliye işlemleri devam etmektedir. Belirlemelere göre acil yıktırılacak 27 binamızdan 6'sı yıkılmıştır. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Şu ana kadar çatı hasarlarıyla ilgili gelen ihbarlarımıza hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Merkez ilçemizde 108, Cumayeri 17, Gölyaka 23, Çilimli 25, Gümüşova'dan 49 ihbar aldık. Merkez ilçede son 5 çatının tamirine başlanmış olup diğer bütün ilçelerimizde çatıların tamiri tamamlanmıştır. Düzce merkez ve ilçeleri toplam zarar tespit başvurusu; 28 Kasım saat 19.00 itibarıyla 9 bin119 başvuru alınmıştır. Bu başvurulardan 8 bin 654'ünün (7 bin 943 konut, 682 iş yeri ve 29 araç) zarar tespit çalışmaları tamamlanmıştır.

Afet Psikososyal Grubu tarafından bölgede 9 bin 294 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 113 personel ile sahada psikososyal destek için çalışmalarını sürdürmektedir. Mobil sosyal hizmet aracı 26 Kasım itibarıyla Ağa Mahallesi'nde hizmet vermeye başlamıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 3 hayvan çadırı kurulmuş, 1 hayvan çadırı da Merkez Ağa Mahallesi'nde kurulacaktır."

Atay, vatandaşlara seslenerek, "Milletimiz müsterih olsun. Sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerimizle tüm devlet kurumlarımız alanda ve vatandaşımızın yanında. En büyük tesellimiz can kaybımızın olmamasıdır. Düzceli hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. (AA)