Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı

Antep'te 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne dair tutuklanıp hakkında "kasten öldürme", "cinsel istismar", "yağma" ve "hakaret" suçlarından dava açılan Mehmet Kaplan'ın (20) yargılanmasına devam edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mehmet Kaplan, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmaya Duygu Delen'in annesi Şenel, babası Bülent Delen ve kardeşleri de katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, olayın kaza olup olmadığı, sanığın maktulü iterek veya atarak kasten öldürme suçunu işleyip işlemediğine dair yargılamanın yapıldığını hatırlatarak, sanığın "zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar" suçundan beraatına karar verilmesini talep etti.

Sanığın "hakaret" ve "konutta yağma"’ suçlarından cezalandırılmasını isteyen savcı, Mehmet Kaplan'ın üzerine atılı "çocuğu kasten öldürme" suçunu da işlediğini değerlendirerek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kaplan savunmasında, "15 aydır dört duvar arasında tek başımayım. Bütün ülke olarak insan haklarına karşı çok duyarlı çok merhametliyiz ya 14 gün karantinada kalamazken ben 15 aydır dört duvar arasında kalıyorum. Keşke Duygu beni de alıp götürseydi de orada haklı olarak kazanırdım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.