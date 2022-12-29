Düşen yayaya çarpıp kaçan sürücü serbest bırakıldı

İstanbul Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yürürken dengesini kaybederek düşen Yaşar Şahin'e (58) bir araç çarpıp hızla uzaklaştı.
Kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan Şahin'in şikayeti üzerine polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin güvenlik kamerası görüntülerinden yaptığı incelemelerde Şahin'e çarpan aracın plakası tespit edildi.
Şüpheli Muzaffer E, ekiplerce belirlenen adreste gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)