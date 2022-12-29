Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz

Başkentray, Marmaray ve İZBAN'ın 1 Ocak 2023'te ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yılbaşı dolayısıyla resmi tatili olan 1 Ocak 2023 Pazar günü vatandaşlar, saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Yılbaşında Marmaray’a ilave 4 sefer konulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İzban’ın yılbaşında ücretsiz olacağı aktarıldı.

1 Ocak saat 00.00'da başlayacak ücretsiz ulaşımın 24 saat devam edeceği ifade edilen açıklamada, vatandaşların yılbaşı gecesinde ulaşımını konforlu ve hızlı sağlamaları amacıyla Marmaray’da karşılıklı ikişer olmak üzere toplam 4 ek sefer konulduğu kaydedildi.

Hafta sonu seferlerine ek olarak Gebze'den 01.50 ve 02.20, Halkalı’dan 01.58 ve 02.28’de kalkacak şekilde seferlerin düzenlendiği vurgulanan açıklamada, İzban’da da yılbaşı gecesi 6 ek seferin hizmet vereceği belirtildi. (AA)