Düşen kargo uçağının silah taşıdığı açıklandı

Yunanistan’ın Kavala kenti yakınlarında, Sırbistan’dan kalkan ve Ürdün'e gitmekte olan, tehlikeli madde taşıdığı aktarılan Ukrayna’ya ait kargo uçağının düştüğü ve 1971 model An-12BK Antanov tipi Ukrayna kargo uçağının içerisinde bulunan 8 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Uçağın düşmesinin ardından, uçakta tehlikeli madde taşındığı endişesiyle, olay yeri etrafındaki iki kilometrelik bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları uyarısı yapılmıştı

Uçak Bangladeş'e 11 ton silah taşıyordu

Sırbistan Savunma Bakanı Nebojša Stefanovic, uçağın Bangladeş'e götürülmek üzere 11 tona yakın Sırp yapımı silah taşıdığını açıkladı. Sırbistan'dan kalkan uçağın Dakka'ya giderken Ürdün, Suudi Arabistan ve Hindistan'da durması planlandığı bildirildi.

Sırbistan Savunma Bakanı Stefanovic, uçağın uluslararası düzenlemelere uygun şekilde gerekli tüm izinlere sahip olduğunu belirterek, kargoda "aydınlatıcı mayınlar ve eğitim amaçlı mayınlar" bulunduğunu söyledi. Silah tedarikçisi Sırbistan merkezli şirket Valir'den bir yetkili ise BBC'ye yaptığı açıklamada, kargonun "kara mayınları" içerdiğini belirtti.

Bangladeş ordusu halkla ilişkiler bürosundan bir sözcü BBC'ye verdiği demeçte, uçaktaki kargonun ordu ve sınır muhafızları için Sırbistan'dan satın alınan havan topları içerdiğini söyledi.

Kaza alanına girilebilmesi için araştırmalar devam ediyor

Yunanistan devlet televizyonu ERT, uçağın 12 tonluk bir kargo taşıdığını ve kargonun potansiyel tehlikeli olarak tanımlandığını duyurmuştu. Askerlerin, patlayıcı uzmanları ve Yunan Atom Enerjisi Komisyonu personelinin, güvenli olduğu netleşinceye kadar enkaza yaklaşılmayacağı bildirildi.

Kuzey Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan Marios Apostolidis gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hava ölçümleri şu anda herhangi bir şey göstermedi ancak yine de alanda uyumsuzluk gözlemlendi. Başka bir deyişle, yoğun duman ve ısının yanı sıra tanımlayamadığımız beyaz bir madde görünüyor. Bu nedenle özel bir silahlı kuvvetler ekibinin bize bunun ne olduğunu ve alana girip giremeyeceğimizi bildirmesi gerekiyor" dedi.

Pilot acil iniş talep etmişti

Pilotun motor sorunu nedeniyle Kavala havaalanına acil iniş talep ettiği ancak piste ulaşamadığı bildirildi. Uçak yerel saatle 22.45 sularında bölge sakinleri tarafından fark edilmişti. Görüntüler, uçağın alçaldığı sırada yanmakta olduğunu gösteriyor.

Yerel yetkililer yedi itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini ancak devam eden patlamalar nedeniyle başlangıçta kaza yerine yaklaşamadıklarını söyledi.

Reuters, Yunanistan'ın özel afet müdahale biriminin de olay yerinde incelemelerde bulunduğunu bildirdi.