Duruşma için Türkiye'ye geldi, 'kaçma şüphesi'yle tutuklandı

Gezi Davası kapsamında yargılanan ve hakkında ‘kaçma şüphesi’yle tutuklama kararı verilen isimlerden biri olan belgesel yönetmeni ve gazeteci Çiğdem Mater’in duruşmalara katılmak için yurtdışından geldiği ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Hacı Pişkin'in haberine Mater’in avukatı Hürrem Sönmez, müvekkilinin bir proje kapsamında Almanya’da bulunduğunu ancak duruşmalara katılmak için ülkeye geri döndüğünü söyledi.

Bugün karar duruşması görülen Gezi Davası kapsamında Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, davadaki diğer isimler Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti tüm sanıkların tutuklanmasına karar verdi.