Dursun Özbek ve Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarının PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada Dursun Özbek'in 18 ve 19 Mart tarihlerinde kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak, Ali Koç'un ise devre arası ve sonrasında kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarından ötürü “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in 18.03.2023 ve 19.03.2023 tarihlerinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine;

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un müsabaka devre arası ve sonrasında kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Jorge Jesus da PFDK'ya sevk edildi

UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştıkları ve mağlup oldukları Sevilla maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle teknik direktör Jorge Jesus da PFDK'ya sevk edildi.

Jesus, "Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu bana göre. Tabi bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var" demişti.

PFDK'dan yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS’un 16.03.2023 tarihli basın toplantısındaki açıklamaları suretiyle “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.