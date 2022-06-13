Dursun Özbek: Galatasaray olarak Büyükekşi'ye imza verdik

AKP'nin yönlendirmesiyle aday olduğu iddia edilen ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında başkan seçilen Dursun Özbek, TFF seçimlerinde başkan adayı Mehmet Büyükekşi’ye Galatasaray camiası olarak imza verdiklerini söyledi.

Kulüpler Birliği’ndeki toplantının ardından açıklamada bulunan Özbek, TFF Başkan Adayı Büyükekşi ile sorunları tartıştıklarını söyleyerek, “Benim bir açıklama yapmama gerek yok kendisi konuşacak. Biz Galatasaray olarak imza verdik” dedi.

'Koç’un açıklamalarıyla ilgili yorum yapmak istemem'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Büyükekşi ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili soruya cevap veren Özbek, “Cumartesi seçim oldu, yarın mazbata töreni var ve bugün toplantıya katıldım. Konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ali Koç’un niye verip vermediği hakkında yorum yapmak istemem” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın Kulüpler Birliği'nde gerçekleştirilen toplantıdan erken ayrılması dikkat çekti.