Salı gününden itibaren motorine 1,07 TL zam geliyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan satılırken, benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.
Zam sonrası motorin 36 lirayı geçmiş olacak.
Emre Alım - Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Durmuyor! Akaryakıta bir zam daha geliyor
Salı gününden itibaren geçerli olmak üzre motorine 1,07 TL zam geliyor.
Haber Merkezi
Salı gününden itibaren motorine 1,07 TL zam geliyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan satılırken, benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.
Zam sonrası motorin 36 lirayı geçmiş olacak.