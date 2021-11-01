Duran Kalkan'dan 'yeni süreç' açıklaması: Her şeyin gerçekleşme imkanı var

Duran Kalkan ANF'ye verdiği röportajda “yeni bir çözüm süreci” konusunda, “Kuşkusuz mümkün olmayan, imkânsızlık konumunda olan bir şey yoktur. Her şeyin az da olsa gerçekleşme imkânı vardır” açıklamasını yaptı. Kalkan ayrıca, Avrupa ülkelerinin “Kürt sorununun çözümünü istemediklerini” savundu.

'Her şey mümkün'

Duran Kalkan şöyle konuştu:

“Kuşkusuz mümkün olmayan, imkânsızlık konumunda olan bir şey yoktur. Her şeyin az da olsa gerçekleşme imkânı vardır” diyen Kalkan, “Az da olsa her şeyin gerçekleşme ihtimali ve imkânı vardır. Burada önemli olan bu ihtimalleri doğru görebilmek, imkân ve fırsatları doğru değerlendirerek amaçlananı gerçekleştirmektir. Bu anlamda Tayyip Erdoğan’ı bir barış sürecine ikna etmek mümkün mü? Bu ihtimali az olan, imkânlarını büyük ölçüde tüketmiş olan bir durumdur”

'Dış güçler çözümü istemedi'

Kalkan "dış güçlerin" çözüm istemediğini savunarak şöyle dedi:

“Birincisi kesinlikle dış ortam Kürt sorununun çözümüne, bu temelde bir barış sürecinin gelişmesine fırsat ve imkan vermedi. Tam tersine Kürt sorunu için çözümsüzlüğü, Türkiye’de de çatışmayı dayattı. Dolayısıyla dışarıya dönük yapılan konuşmalarda sanki birçok güç, birçok dış devlet barıştan, demokratik siyasi çözümden yanaymış, çatışmaya karşılarmış gibi kendilerini gösteriyorlar.”

Kalkan kendilerine savaşı sürdürmeleri yönünde dayatmalarda bulunulduğunu söyleyerek, “Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu. Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü. Biz hiçbir devletten bir çözüm dayatması, çözüm programı, çözüm projesi görmedik. Tam tersine bizimle ilişki kurdular, düşüncemizi, siyasetimizi, niyetimizi öğrendiler; eğer niyetimiz çözümden yanaysa, ateşkesten yanaysa onu boşa çıkartmak için saldırılarda bulundular” ifadelerini kullandı.

Kalkan, Erdoğan’ın ilk başta bu devletlerin hepsinin çözüm istediğini sandığını, dolayısıyla “Kürt sorununu çözersem destek verirler” dediğini ancak kısa sürede gerçeklerin bunun tam tersi olduğunu bizzat gördüğünü ve dışarıdan destek bulamadığını söyledi.

'MHP'den uzaklaşması gerekiyor'

Çözümün gerçekleşmemesinin ikinci nedenininse AKP’nin MHP ile ittifakına bağlayan Kalkan, “Aslında Tayyip Erdoğan Türkiye’yi demokratikleştirme, Kürt sorununu çözme imkân ve fırsatlarını çok büyük oranda tüketti, bitirdi” diye konuştu. Kalkan, “Bir defa MHP’den (AK Parti’nin) tümden uzaklaşması gerekir. MHP ile barışa, Kürt sorunun çözümüne yönelinemez. Günümüzde ise AKP’nin MHP’den uzaklaşması, Erdoğan’ın MHP dışı bir siyaset izlemesi imkânsız görünüyor” yorumunu yaptı.

Yeni bir süreç için “AK Parti’nin iktidardan gitmesi gerektiğini” savunan Kalkan, “Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kürt sorunun çözümü için yeni bir yönetime ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.