Dur ihtarına uymadığı iddiasıyla otomobile ateş eden bekçi, 19 yaşındaki genci başından vurdu

Konya'nın Meram ilçesinde geçen cumartesi günü meydana gelen olayda, mahalle bekçileri,bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymadığı öne sürülen otomobil sürücüsü, iddiaya göre otomobiliyle bekçilerden E.T.'ye çarptı.

DHA'nın haberine göre E.T., yerden kalkıp silahıyla otomobile ateş etti. Mermi, otomobilde bulunan ve boksör olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Hasan Tekin'in başına isabet etti.

Ağır yaralanan Tekin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alınan bekçi tutuklandı

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, 1 boş kovan bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan bekçi E.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.