Levent Göktaş hakim karşısına çıktı

Geçtiğimiz hafta Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısına çıkarıldı.

Svilengrad Bölge Mahkemesi binasına elleri kelepçeli olarak getirilen Göktaş’ın yarın sabah Haskova Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılacağı ifade edilmişti.

Göktaş’ın avukatı İvan İvanov, Bulgaristan-Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçlanan ve Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı Göktaş hakkında, “Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı” dedi.

Göktaş’ın siyasi sığınma talebinde bulunmak için vizesiz giriş yapabildiği yeşil pasaporta sahip olmasına rağmen tutuklanmamak için Bulgaristan’a kaçak geçtiğini belirten İvanov, müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Svilengrad Bölge Mahkemesi’ndeki duruşmanın devam ettiği bildirildi.