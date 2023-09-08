'Dur ihtarı' sonrası ölüm: 2 polise soruşturma açıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "dur" ihtarına uymayınca polisin "uyarı ateşi" açtığı öne sürülen ve motosikletten düşen Gökay Atmaca (21), hastanede yaşamını yitirdi.

Doktorların omzunda ateşli silah izi bulduğu Atmaca'nın ölümüne ilişkin 2 polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 polis memuru, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre Kapaklı'da önceki gece Gökay Atmaca ile arkadaşı İ. M.T. iddiaya göre, içki içtikten sonra motosikletle sokakta tur atarken yüksek ses çıkarıp, gürültü yaptı. Sokaktaki gürültüden rahatsız olan baba ile kızı, Gökay Atmaca ile arkadaşı İ. M.T.'yi uyardı. Bunun üzerine taraflar önce tartıştı, ardından da kavga etti. Kavganın ardından Gökay Atmaca ile İ.M.T. bölgeden ayrılırken, baba ile kızı ise polise haber verdi.

İhbar üzerine polis İ.M.T.'nin kullandığı motosiklete Kapaklı-Çerkezköy karayolu üzerindeki Yünsa uygulama noktasında 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan 2 kişinin bulunduğu motosiklet takibe alındı. Takip sırasında polisler iddiaya göre uyarı ateşi açtı. Ters yöne giren motosikletten düşen Gökay Atmaca, ağır yaralandı, sürücü de kendisini durdurmaya çalışan polis aracına çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Gökay Atmaca ile İ.M.T.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan Atmaca, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Doktorların, ölen Atmaca'nın omzunda ateşli silah izi olduğu yönünde rapor vermesi üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü adli ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında olay gecesi ateş açtığı belirtilen 2 polis memurunun ifadelerine başvuruldu. Polis memurları işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polislerden biri, savcılık soruşturmasında serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan diğer polis memuru da adli kontrolle serbest kaldı.

Yaralanan İ.M.T.'nin hastanede tedavisi sürerken, Gökay Atamaca Çerkezköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.