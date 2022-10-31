Dünya'nın manyetik alanının sesi yayınlandı

Yerkürenin çekirdeğinde devasa bir sıvı demir kütlesinin dönmesiyle oluşan Dünya'nın manyetik alanının çıkarttığı ses Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) bilim insanları tarafından tekrar canlandırıldı. Ajans söz konusu ses kaydını SoundCloud hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu ses, Avrupa Uzay Ajansı'nın yerkürenin manyetik alanını incelemek için yaklaşık on yıl önce başlattığı Swarm misyonu tarafından sağlanan veriler kullanılarak oluşturuldu.

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Dünya'nın manyetik alanı, gezegeni zararlı kozmik radyasyona karşı koruma sağladığı için yerküredeki yaşamın varlığı için kritik önem taşıyor. Güneş parçacıklarının bu manyetik alanla etkileşime girmesi sonucuysa "Kutup Işıkları" (aurora borealis) adlı olay gözlemleniyor.

Geçtiğimiz hafta bu kayıtları yayınlayan Avrupa Uzay Ajansı, ayrıca Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Solbjerg Meydanı'nda 30'dan fazla hoparlörden oluşan bir sistem kurarak sesi canlı olarak çevredekilere dinletti. Ajans, 30 ses cihazının her birinin "Dünya üzerinde farklı bir konumu" temsil ettiğini ve "manyetik alanın son 100 bin yılda nasıl olduğunu" böyle gösterdiğini belirtti.

ESA'nın resmi web sitesinde yer alan bültene göre, Danimarka Teknik Üniversitesi'nden müzisyen ve proje destekçisi olan Klaus Nielsen, "Ekip, ESA'nın Swarm uydularından ve diğer kaynaklardan gelen verilerden faydalandı ve bu manyetik sinyalleri çekirdek alanın sonik bir temsilini manipüle etmek ve kontrol etmek için kullandı. Proje kesinlikle sanat ve bilimi bir araya getirme konusunda ödüllendirici bir çalışma oldu." yorumunda bulundu.

Keşfin 24 Ekim'de açıklanmasından bu yana, Danimarka'nın Kopenhag kentindeki Solbjerg Meydanı'ndaki hoparlörler kaydı günde üç kez tekrar ediyor.