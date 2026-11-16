Dünyanın gardırobunu diken işçiler ayakta: Bangladeş'te 65 tekstil fabrikası süresiz kapatıldı

Dünyanın en büyük hazır giyim üretim merkezlerinden Bangladeş'te tekstil işçilerinin ücret mücadelesi büyüyor.

Ekim ayının son günlerinde başlayan eylemler, ülkenin başlıca sanayi bölgeleri Savar, Ashulia ve Gazipur'a yayıldı.

Bangladeş Hazır Giyim Üreticileri ve İhracatçıları Birliği'nin (BGMEA) açıklamasına göre, 15 Kasım itibarıyla 65 fabrika İş Yasası kapsamında süresiz kapatıldı. Aynı gün yaklaşık 121 fabrikada üretim durdu. Bunların 56'sında ise genel tatil ilan edildi.

Patronların başvurduğu yasal düzenleme, üretimin işçi eylemleri nedeniyle durması halinde fabrikaların kapatılmasına ve bu süre boyunca işçilere ücret ödenmemesine olanak tanıyor. "İş yoksa ücret de yok" olarak ifade edilen uygulama, işçilerin ücret taleplerinin yanı sıra geçim koşullarını da ağırlaştırıyor.

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İşçilerin talebi

Bangladeş'te hazır giyim işçilerinin mevcut aylık asgari ücreti 12 bin 500 taka (yaklaşık 100 dolar). İşçiler, gıda, barınma, ulaşım ve sağlık giderlerindeki artış karşısında bu ücretle geçinmenin mümkün olmadığını belirterek asgari ücretin 30 bin takaya (yaklaşık 241 dolar) çıkarılmasını talep ediyor.

İşçi temsilcisi Babul Akhter ise Asgari Ücret Kurulu'na sunduğu teklifte aylık 32 bin taka (yaklaşık 257 dolar) talep etti. Patronların teklifinin ise yaklaşık 15 bin taka (yaklaşık 120 dolar) olması bekleniyor.

Ücret Kurulu bugün, 16 Kasım'da tarafların önerilerini değerlendirmek üzere yeniden toplanacak. Kurulun Kasım ayı sonuna kadar tavsiye kararını açıklaması, yeni ücret düzenlemesinin Aralık ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bangladeş'te ücret artışı talebiyle sokağa çıkan tekstil işçileri, başkent Dakka'da eylemlerini sürdürüyor.

Patronlardan 'üretim durursa fabrika kapanır' tehdidi

Patron örgütleri, eylemlerin üretimi aksatmaya devam etmesi halinde fabrikaların süresiz kapatılacağını duyurdu. BGMEA ve Bangladeş Örme Giyim Üreticileri ve İhracatçıları Birliği (BKMEA), üretimin sürdürülemediği işletmelerde İş Yasası'nın 13(1) maddesinin uygulanacağını açıkladı.

İşçi temsilcileri ise fabrikaların kapatılmasının ve ücretlerin kesilmesinin tepkileri daha da büyütebileceğine dikkat çekiyor. Bangladeş Giyim ve Kazak İşçileri Sendika Merkezi'nden Khairul Mamun Mintoo, ücret görüşmeleri sürerken üretimin yeniden başlaması gerektiğini savunurken, ücret kaybının işçilerin öfkesini artırabileceğini belirtti.

Eylemlerin yoğunlaştığı Gazipur'da işçiler Dhaka-Tangail karayolunu trafiğe kapatırken polis müdahalesiyle karşılaştı. Ülkenin sanayi bölgelerinde güvenlik güçlerinin konuşlandırılması da sürüyor.

Bangladeş'te hazır giyim sektöründe çalışan kadın işçiler, küresel markalar için üretim yapan fabrikalarda düşük ücretlerle çalışıyor.

Bangladeş ekonomisinin ihracat motoru

Bangladeş hazır giyim sektörü, ülke ekonomisinin en önemli ihracat kalemini oluşturuyor. 2024-2025 mali yılında sektörün ihracatı yaklaşık 39,35 milyar dolara ulaştı. Hazır giyim ürünleri, ülkenin toplam mal ihracatının yüzde 81'inden fazlasını oluşturuyor.

Sektörde yaklaşık 4 milyon işçi çalışıyor. İşgücünün çoğunluğunu kadınlar oluştururken Bangladeş, Çin'in ardından dünyanın en büyük hazır giyim ihracatçılarından biri konumunda.

Ülkede üretilen giysiler Avrupa ve ABD başta olmak üzere büyük tüketim alanlarına gönderiliyor. H&M, Primark ve Zara gibi küresel markalar da Bangladeş'teki üretim ağını kullanıyor.

Üretimin temel yükünü üstlenen işçiler ise düşük ücretlere ve kötü çalışma koşullarına boyun eğmiyor.

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