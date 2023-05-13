Dünyanın en yaşlı aslanlarından biri vurularak öldürüldü

Kenya'da, dünyanın en yaşlı aslanlarından birisi insanlar tarafından vurularak öldürüldü.

19 yaşındaki aslanın Kenya'nın güneyindeki Amboseli Ulusal Parkı ile sınır komşusu olan Olkelunyiet köyünde, Çarşamba akşamı çiftlik hayvanlarını avladıktan sonra öldürüldüğü belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Loonkiito’nun “Afrika’nın ve tüm ekosistemin en yaşlı erkek aslanı olduğunu” söyledi. Aslanların pek çoğu doğal hayatlarında 13 yıl kadar yaşıyor.

Dünya Yaban Hayatı Federasyonu'na göre, aslanların neredeyse tümü Afrika'da, küçük bir kısmı da Hindistan'da yaşıyor.

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) Sözcüsü Paul Jinaro, aslanın yaşlı ve zayıf olduğunu ve yiyecek aramak için parktan köye geldiğini söyledi.