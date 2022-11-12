Dünya Şampiyonu olan Milli Takım Mansur Yavaş'ı ziyaret etti, hepsi disipline sevk edildi

Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın daveti üzerine 8 Kasım'da Yavaş'ı makamında ziyaret etmişti.

Sözcü’den Ahmet Kaya’nın haberine göre bu ziyaretin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Milli Takım'daki 12 futbolcunun kulüpleriyle 3 teknik adama Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından haklarında disiplin soruşturması başlatıldığını belirten bir yazı gönderildi.

Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Oğuz Altınkaynak imzasıyla gönderilen tebligatta şu ifadelere yer verildi: “Kulübünüz sporcularından. Federasyonumuz yetkililerinin izni ve bilgisi olmaksızın milli takım forması/eşofmanı ile çeşitli programlara katıldığı tespit edilmiştir. Adı geçen sporcular, tedbirsiz olarak disiplin kuruluna sevk edilmiş olup, adı geçenlerin yazılı savunmalarının iş bu yazımızın tebligatından üç gün içerisinde federasyonumuzun …….. nolu faksına gönderilmesini, savunma vermediği takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılarak hakkında dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler ile nihai karar verileceğinin bilinmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”