Dünya nüfusunun yüzde 40'ı ekonominin geleceği konusunda karamsar

The Edelman Trust Barometer tarafından dünya genelinde yapılan bir ankete göre, 5 kişiden yalnızca 2'si, ailesinin gelecekte ekonomik olarak daha iyi olabileceğini söylüyor.

20 yıldan fazladır düzenli olarak yapılan anketin sonuncusunda, ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya gibi büyük ekonomiye sahip ülkelerde insanların ekonomi konusundaki karamsarlığının zirve yaptığı ortaya konuldu.

Reuters'ta yer alan habere göre, 1-28 Kasım arasında yapılan söz konusu ankete 28 ülkeden 32 binden fazla kişi katıldı. Anketi düzenleyen Edelman Communications Group şirketinin sahibi Richard Edelman, "Sonuçlar, ülkelerde büyük bölünmelerin olduğunu tam anlamıyla gösterdi. Bunu pandemide sağlık anlamında farklı sonuçların doğmasıyla görmüştük. Şimdi bunu enflasyonun etkisi vesilesiyle görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde, ankette "Ailemin ve kendimin 5 yılda daha iyi bir durumda olacağını düşünüyorum" ifadesine katılanların sayısı yalnızca yüzde 40 oldu. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 50 olmuştu. Oranın en çok düştüğü ülkelerin ABD (yüzde 36), İngiltere (yüzde 23), Almanya (yüzde 15) ve Japonya (yüzde 9) olması dikkat çekti. İfadeye katılanların oranının en yüksek olduğu ülke ise yüzde 65 ila Çin oldu.

Anket sonuçları, devlet ve kurumlara güvenin kişisel gelirlere göre değiştiğini de ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre, ABD'de yüksek gelirlilerin yüzde 63'ü büyük kurumlara güven duyduğunu belirtirken, düşük gelirlilerde bu oran yüzde 40 oldu. Gelir farkına bağlı olarak yanıtların değiştiği diğer ülkeler Suudi Arabistan, Çin, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.