Dünya mirası 500 yıllık heykeller yangında onarılamaz hasar gördü

Şili’ye bağlı Paskalya Adası olarak bilinen Rapa Nui’de bulunan Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan 500 yıllık ‘moai’ olarak adlandırılan taş heykellerin, pazartesi günü çıkan çalı yangınında hasar gördüğü açıklandı.

DHA'nın haberine göre; Şili Kültür Bakanlığı’ndan Carolina Perez Dattari konuyla ilgili açıklamasında “Rapa Nui'de Dünya Mirası Alanını etkileyen bu ciddi yangından dolayı üzgünüz” diyerek yetkililerin hasar tespiti için sahada olduğunu belirtti.

Yetkililer bazı heykellerdeki hasarı ‘kömürleşmiş’ olarak nitelerken, Rapa Nui Belediyesi tarafından yapılan açıklamada yanan heykellerdeki hasarın onarılmaz olduğu vurgulandı. Belediye, yangında yaklaşık 30 moai heykelinin etkilendiğini ve yangının soruşturulduğunu belirtti.