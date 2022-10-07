Muğla'nın Dalaman ilçesi, Aşı Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dalaman'da orman yangını
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Haber Merkezi
Muğla'nın Dalaman ilçesi, Aşı Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.