Dalaman'da orman yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi

Muğla'nın Dalaman ilçesi, Aşı Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.