'Dünya liderleri Londra’da, Erdoğan park gezisinde'

Gazeteci Murat Yetkin bugün yayımlanan yazısında, "Haber ajanslarına göre dünyanın değişik ülkelerinden İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth’in 18 Eylül’de bugün başlayıp, asıl olarak 19 Eylül’de Londra’da yapılacak cenaze törenine 500 kadar üst düzey siyasetçi katılacak. Dünya liderleri Londra’da Erdoğan New York’ta park gezisinde" değerlendirmesini yaptı.

YetkinReport'ta yayımlanan yazısında Murat Yetkin, "Hayranlarının 'dünya lideri' güzellemesine uygun mu düşmüyor diğer liderlerle aynı düzeyde olmak? Yoksa başka yerde Türkiye’nin yüksek çıkarları açısından daha stratejik önemde başka devlet görevi mi vardı?" diye sordu.

Erdoğan New York'ta kimlerle görüşecek?

"Diğer devletlerin yöneticileri Londra’da temsil görevlerini tamamlayıp Nev York’a geçene dek kimlerle görüşecek peki?" diye soran Yetkin, yazısına şu şekilde devam etti:

"Aralarında Ensar Vakfı bağlantılı TÜRKEN Vakfının da bulunduğu 'Türk kuruluş temsilcileri' ve Musevi kuruluş temsilcileriyle. Bu toplantıya Türkiye’deki Yahudi Cemaatinden temsilciler de katılacakmış. Erdoğan’ın uçağına çağrılan gazeteciler, Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüşecek olmasının altını özellikle çiziyorlar. Nasıl olsa İsrail’i Cumhurbaşkanı Isaac Herzog temsil ediyor Londra’da."

Katılmama sebebi koruma ordusuna izin verilmemesi mi?

"İngiliz hükümeti, cenaze nedeniyle yaşanacak aşırı yoğunluk nedeniyle liderlerden makam uçaklarıyla, makam aracı konvoylarıyla, koruma ordularıyla ve kendilerine eşlik edecek kalabalık heyetlerle gelmemelerini istemişti. Liderler tören alanına topluca otobüsle gidecekti. Erdoğan bu nedenle mi çoğu dünya liderlerinin katıldığı, Türkiye’nin savunma sanayi dahil stratejik ilişkilere girdiği İngiltere’nin Kraliçesinin cenaze törenine katılmıyor?" diyen Yetkin, "Londra’da konvoylar, koruma orduları ve heyetler olmadan diğer liderlerle aynı muameleye tabi tutulmak Erdoğan için itibar kaybı mı?" ifadesini kullandı.

Plan Biden'la mı görüşmek?

Yetkin yazısını şöyle sonlandırdı:

"Ancak Erdoğan’ın Nev York’ta beklediği bir şey daha var. Geçen yıl çok uğraşılmasına rağmen, hazır Amerika’da olunmasına rağmen Biden ile bir görüşme ayarlanamamıştı. Gerekçe Covid-19 salgınıydı. Bu sene Covid gerekçesi yok. Bence bu saatten sonra Biden, tıpkı NATO zirvelerinde yaptığı gibi görüşse de hatta Vaşington’da yüz yüze kabul etse de bir önemi yok. Ama belli ki Erdoğan, Biden ile bir fotoğrafın dahi ekonomik krize yardımcı olacağı kanısında.

Erdoğan Londra’da törene katılsaydı bunun bir faydası olur muydu? Ondan da emin değilim gerçi ama bakalım Biden Londra dönüşünde BM vesilesiyle kendisiyle görüşmek isteyen liderler sırasına Erdoğan’ı dahil edecek mi?

Ederse etrafındaki paraziter yapılar eminim bunu Semerkant fotoğrafına bağlayıp 'Mecbur kaldı' demekte yarışacaktır ama Biden ile görüşme girişimlerinin iki yıldır sürdüğünü hatırlatalım.

Dediğim gibi, benim için gerçekten bu saatten sonra, siyasi önceliği 8 Kasım’daki Kongre seçimlerinden en az hasarla çıkmak olan Biden ile görüşüp görüşmemesinin bir önemi yok ama Erdoğan için olduğu görülüyor."