Dünya Kupası'nda ilk sürpriz sonuç: Arjantin sahadan yenik ayrıldı

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda Arjantin ile Suudi Arabistan, C Grubu ilk hafta maçında karşılaştı. Suudi Arabistan mücadeleyi 2-1 kazandı.

Arjantin'in tek golünü 10. dakikada Lionel Messi atarken, Suudi Arabistan golleri 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'den geldi.

36 maçlık seri sona erdi

Arjantin'in 36 maçtır süren yenilmezlik serisi Suudi Arabistan karşısında sona erdi. Milli Takımlar arasında en yüksek ikinci seriyi yakalayan Arjantin, bu yenilgiyle birlikte İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisini yakalama şansını yitirdi.

Arjantin ofsayt bayrağına takıldı

Maçın ilk yarısında 3 golü ofsayt nedeniyle iptal edilen Arjantin, ilk 45 dakika içerisinde 7 kez ofsayta düştü.

Lautaro Martinez'in bir golü VAR kontrolünün ardından, bir golü de yardımcı hakemin bayrağıyla ofsayt nedeniyle geçersiz oldu.

Yine Messi'nin bir golü ofsayt gerekçesiyle geçerli olmadı.

Messi, Arjantin tarihine geçti

Lionel Messi, Suudi Arabistan karşısında bulduğu gol ile birlikte 4 farklı Dünya Kupası'nda Arjantin adına gol atan ilk oyuncu oldu.