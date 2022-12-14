Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda bugün oynanan ikinci yarı final karşılaşmasında, Fransa Fas ile karşı karşıya geldi. İki ülke turnuva tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi.

Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Fransa finalde Arjantin'le karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın golleri 5. dakika Theo Hernandez ve 79. dakikada Randal Kolo Muani'den geldi.

Fas tarihe geçti

Diğer bir yandan Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finallere ulaşan ilk Afrika ülkesi oldu. 17 Aralık'ta oynanacak üçüncülük mücadelesinde Fas, Hırvatistan'ın rakibi olacak.

Final: Arjantin-Fransa

Bu sonuçlarla birlikte, Dünya Kupası'nda final karşılaşmasında 18 Aralık'ta Arjantin'le Fransa'yla karşı karşıya gelecek.