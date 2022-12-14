Erkan Yıldız'ın sunduğu "Ne Demek?" programının bu haftaki konuğu spor ve sinema yazarı Uğur Vardan oldu. Programda dünden bugüne Dünya Kupası serüveni ele alındı.
Ne Demek? soL TV'de yayında:
Ne Demek | Dünya Kupası Ne Demek?
Dünya Kupası ne demek?
'Ne Demek?'te bu hafta, Erkan Yıldız spor ve sinema yazarı Uğur Vardan'la dünden bugüne Dünya Kupası serüveni konuşuyor.
Haber Merkezi
Erkan Yıldız'ın sunduğu "Ne Demek?" programının bu haftaki konuğu spor ve sinema yazarı Uğur Vardan oldu. Programda dünden bugüne Dünya Kupası serüveni ele alındı.
Ne Demek? soL TV'de yayında:
Ne Demek | Dünya Kupası Ne Demek?