Dünya komünist partileri İstanbul'da toplandı: Bu yılın buluşması Küba'da olacak

24. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı Çalışma Grubu, 19 Nisan 2026’da İstanbul’da, Türkiye Komünist Partisi’nin ev sahipliğinde toplandı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın açış konuşmasını yaptığı ve 23 partinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, katılımcılar, 24. Uluslararası Toplantı’nın tarihini, yerini ve temasını karara bağladı; ayrıca bazı teknik ve lojistik konuları görüştü.

Buna göre 24. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’nın Ağustos 2026’da Havana’da, Küba Komünist Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantının teması ise, “Fidel’in doğumunun yüzüncü yılında Küba Devrimi’nin mirasının savunulması ve sosyalist Küba ile dayanışmanın güçlendirilmesi; emperyalist saldırganlığa karşı barış için ortak mücadelenin büyütülmesi" olarak belirlendi.

Toplantıya katılan partiler, kaleme aldıkları ortak açıklamayla Küba’nın ABD ablukasına karşı direnişiyle dayanışmalarını ifade etti. Bunun yanı sıra, ABD ve İsrail saldırganlığına karşı İran, Lübnan ve Filistin halklarıyla dayanışmayı vurgulayan bir açıklama da toplantıda kabul edildi.

Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısının sonuncusu 2023 yılında İzmir'de TKP ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bir sonraki toplantının Lübnan'da yapılması kararlaştırılmış ancak Lübnan'daki gelişmeler nedeniyle toplantının yapılması mümkün olmamıştı. Yaklaşık 3 yılın ardından bu yıl komünist ve işçi partileri yeniden Havana'da buluşma imkanı bulacak.