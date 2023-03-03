Dünya gıda fiyatları düşüşte: Türkiye'de artış sürüyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) derlediği Dünya gıda fiyatları endeksi açıklandı. Buna göre endeks Şubat ayında gerileyerek, art arda on birinci aylık düşüşünü yaptı. Endeks, geçen yılın Mart ayında Rusya-Ukrayna kriziyle çıktığı zirveden yüzde 19 düşmüş oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün derlediği, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi ocak ayındaki 130,6 seviyesinden Şubat ayInda 129,8'e düştü. Dünya gıda fiyatları endeksi, Şubat ayında Eylül 2021'den beri kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 70'e yakın

Öte yandan Türkiye’de ise gıda fiyatlarındaki artış son hız devam etti. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarına göre, Şubat'ta gıda ve alkolsüz içecek fiyatları önceki aya göre 7,36 arttı. Şubat'ta yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 69,33 oldu.