Dünya genelinde Filistin'e destek gösterileri devam ediyor

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları sürerken, dünyanın birçok ülkesinde Filistin halkına destek amacıyla yapılan protestolar devam ediyor.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da dün Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Ellerinde pankart ve Filistin bayraklarıyla toplanan binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek mesajı verdi.

Endonezya, Cakarta

Avustralya'nın Melbourne kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi için toplandı. Toplanan göstericiler Filistin bayrakları ve pankart taşıdı.

Avustralya, Melbourne

Senegal'in başkenti Dakar'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Dakar'daki Büyük Cami avlusunda "Filistin Davası için Ulusal İttifak" isimli sivil toplum örgütünün çağrısıyla düzenlenen eyleme yüzlerce kişi katıldı.

Senegal, Dakar

Brezilya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Başkent Brasilia, Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da bir araya gelenler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Brasilia'daki Filistin halkıyla dayanışma gösterisine, Brezilya Filistin Arap Federasyonu (FEPAL), Filistin Halkıya Dayanışma Ulusal Komitesi, Brezilya Haklarla Dayanışma Merkezi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Brezilya, Sao Paulo

Kanada'nın Toronto kentinde binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek gösterisinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan protestocular, buradan şehir merkezine yürüdü.

Kanada, Toronto

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen çok sayıda gösterici, ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek mesajı vererek İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Fransa, Paris

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Gazze’ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla Alexander Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Potsdamer Platz metro istasyonuna yürüdü.

Almanya, Berlin

İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü.

Başkentin işlek meydanlarından Vittorio Emanuele’de bir araya gelen, aralarında öğrencilerin de olduğu yaklaşık 5 bin kişi, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etti, Filistin’le dayanışma mesajı verdi.

Yürüyüş sırasında göstericiler sık sık "Özgür Filistin", "Gazze'ye özgürlük" sloganları atarken İtalyan hükümetini de İsrail’e verdiği destek nedeniyle protesto etti.

İtalya, Roma

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Trafalgar Meydanı'nda Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken İngiltere'nin başkenti Londra'nın tarihi "Trafalgar Meydanı"nda düzenlenen destek gösterilerinde bir araya gelen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

İngiltere, Londra

ABD başkenti Washington D.C’de, İsrail’in Gazze’ye dönük saldırılarında ateşkes ve ABD'nin İsrail’e yardımlarını durdurmak için ülke tarihinin en büyük “Filistin’e destek" gösterisi yapıldı.

Başkent Washington DC dışında, New York, Los Angeles, Detroit ve Seattle başta olmak üzere ABD’nin diğer şehirlerinde de Filistin’e destek gösterileri yapıldı.