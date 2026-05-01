Dünya genelinde 1 Mayıs coşkuyla kutlanıyor

1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele Dayanışma Günü, dünya genelinde coşkuyla kutlanıyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 Mayıs kutlaması için yürüyüş düzenlendi.

Atina'nın merkezinde Mücadeleci İşçi Sendikası Cephesi (PAME), Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (GSEE) çağrısıyla toplanan işçi, memur, emekli ve öğrenciler, parlamento binasına doğru yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda katılımcı ise Filistin'e destek mesajları verdi. Eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başta Selanik olmak üzere ülkenin birçok kentinde benzer eylemler düzenlendi.

İtalya

İtalya’nın Milano kentinde 1 Mayıs kapsamında işçiler ve çeşitli sendikalara üye gruplar bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe, CISL (İtalyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Genel Sekreteri Giovanni Abimelech, Alessia Cappello ve Milano İşçi Odası Genel Sekreteri Luca Stanzione da katıldı.

İspanya

İspanya'nın başkenti Madrid'de, 1 Mayıs düzenlenen yürüyüşle kutlandı. Gran Via caddesinde toplanan göstericiler, ünlü Plaza Espana meydanına gelerek yürüyüşlerini tamamladı.

Bangladeş

Bangladeş’in başkenti Dakka’da, 1 Mayıs kapsamında işçiler ve çeşitli sendikalara üye gruplar yürüyüş düzenledi.

Finlandiya

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, sol partiler tarafından düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Uluslararası İşçi Bayramı'nı kutlamak için bir araya gelen kalabalık, ellerinde pankartlarla şehir merkezinde işçi hakları ve sosyal adalet için yürüdü.

Helsinki'de binlerce kişi, "Vappu" olarak bilinen 1 Mayıs ve baharın gelişini kutlamak için Kaivopuisto Parkı'nda bir araya geldi. Köklü bir Finlandiya geleneği olan kutlamalarda, her yaştan katılımcı mezuniyetlerini simgeleyen beyaz şapkalar takarak baharın gelişini kutladı.

Fransa

Fransa’nın başkenti Paris’te sendikaların çağrısıyla binlerce kişi, 1 Mayıs nedeniyle düzenlenen gösteride Place de la République’ten Place de la Nation’a kadar yürüdü.

Nijerya

Nijerya’da 1 Mayıs, başkent Abuja'da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Başkentteki Kartal Meydanı'nda bir araya gelen işçiler, kamu çalışanları, sendika temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, marşlar söyleyerek kortejler halinde yürüyüş yaptı.

Almanya

Almanya'da 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde ülkenin çeşitli kentlerinde gösteri ve yürüyüşler düzenlendi.

Almanya Sendikalar Birliği (DGB) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde "Önce bizim işimiz, sonra sizin karlarınız" sloganıyla yapılan 413 gösteri ve yürüyüşe 366 bin 710 kişinin katıldığı belirtildi.

Başkent Berlin’de sendikaların düzenlediği yürüyüşte, binlerce kişi Strausberger Meydanı’ndan Berlin Belediye binasının önündeki Neptunbrunnen Meydanı’na kadar yürüdü.

Filistin destekçilerinin de yer aldığı yürüyüşte, "Soykırım için silah verilmesin" pankartı taşındı.

Polis, yürüyüşe yaklaşık 7 bin kişinin katıldığını ifade ederken, organizatörler bu sayının 12 bin olduğunu belirtti.

Nürnberg kentinde düzenlenen gösteriye katılan DGB Başkanı Yasmin Fahimi, burada yaptığı konuşmada, sendikaların yasal emeklilik haklarında kesintilere yol açacak düzenlemelere ve sağlık sigortaları için planlanan kesintilere karşı çıkacaklarını dile getirdi.

Fahimi, servet vergisinin getirilmesini, miras vergisinin adil olmasını ve yüksek gelir elde edenlerin ödeyeceği gelir vergisi oranının yükseltilmesini talep ederek, "Bu ülkede vergi indirimlerine gerçekten ihtiyaç duyanlar çalışanlardır." dedi.

DGB Başkanı, çalışanların, ekonomik krizin suçluları değil çözümün bir parçası olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Kamerun

Kamerun’da 1 Mayıs, başkent Yaounde başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Başkentteki kutlamaların merkezi olan 20 Mayıs Caddesi’nde işçiler, kamu çalışanları, sendika temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Etkinlik kapsamında, katılımcılar kortejler halinde yürüyüş yaptı.

Pakistan

Pakistan Ulusal Sendikalar Federasyonu (NTUF) üyeleri ve çeşitli işçi örgütleri, 1 Mayıs nedeniyle Karaçi'de düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Endonezya

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, 1 Mayıs kapsamında gösteri düzenlendi.