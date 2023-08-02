Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun kampı Belgrad'da gerçekleşti: Barışa evet, NATO'ya hayır!

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) Avrupa-Kuzey Amerika Komitesi'nin (CENA) düzenlediği bölge kampı Sırbistan başkenti Belgrad'da toplandı. Yugoslavya Komünist Gençlik Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen kampa katılan 17 gençlik örgütü arasında Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de bulunuyor.

'Emperyalist savaşlara, sömürüye ve baskılara karşı anti-emperyalist gençlik'

28 Temmuz tarihinde başlayan bölge kampı katılımcı örgütlerin uluslararası dayanışma ve anti-emperyalist mücadeleye vurgu yapan mesajları ile açıldı. Türkiye Komünist Gençliği delegasyonu açılış konuşmaları sırasında yakın zamanda gerçekleşen NATO zirvesine değinerek "Emperyalist çatışmaların sıcaklığı her gün artarken savaş kışkırtıcılarına karşı dayanışma göstermenin yanı sıra barışa sahip çıkacak, emperyalist savaşlara meydan okuyacak güçlü bir iradeyi canlı tutmanın önemini burada görüyoruz" diyerek komiteyi selamladı.

Açılış konuşmaları ve bölgesel gündem aktarımı sonrası gün boyunca ortak deklarasyon üzerine tartışmalar sürdü. Ortak metnin karara başlamasının ardından WFDY Avrupa-Kuzey Amerika Komitesi' "Barışa evet, NATO'ya hayır: emperyalist savaşlara, sömürüye ve baskılara karşı anti-emperyalist gençlik" sloganı ile Belgrad şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

Bölge kampının ikinci gününde "Emekçi gençliğin gündemi ve anti-emperyalist gençlik örgütlerinin savaşlara, sömürüye ve yoksulluğa karşı mücadeledeki öncü rolü" başlıklı uluslararası seminer gerçekleştirildi. Her bir örgütün kendi ülkesinin perspektifinden katkı sunduğu seminerde Türkiye Komünist Gençliği delegasyonu deprem ve seçimler sonrası Türkiye'ye dair değerlendirmelerini ve mücadele alanlarında gençliğin atılımlarını aktarıp "... devrimci bilinci yaymayı umuyoruz ve bunu yaparken deneyimlerimizi, beklentilerimizi ve devrimci enerjimizi paylaştığımız bu uluslararası toplantılar biçim için büyük bir önem taşıyor" diyerek konuşmayı dayanışma ve mücadele mesajları ile bitirdi.

'Ebedi Alev' anıtı Küba büyükelçisi eşliğinde ziyaret edildi

Kampın son gününde Yeni Belgrad'da yer alan ve sosyalist dönemde inşa edilen Dostluk Parkı'na gidildi. Fidel Castro gibi dünya liderleri tarafından Yugoslavya halkıyla dostluğun bir göstergesi olarak dikilmiş ağaçlarla dolu olan bu parkta, 1999'da Yugoslavya'ya yönelik NATO saldırısının askeri ve sivil kurbanlarına ithaf edilmiş "Ebedi Alev" anıtı da bulunuyor.

WFDY CENA Bölge kampı delegasyonu, Küba büyükelçisi Leyde Ernesto Rodriguez eşliğinde anıtı ziyaret etti ve Balkanlardaki ve emperyalist savaşların dünyadaki tüm kurbanları için anıta çiçek bırakıldı. Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) Avrupa-Kuzey Amerika Komitesi'nin (CENA) düzenlediği bölge kampını noktalayan bu etkinlikte Küba ile dayanışmaya da vurgu yapıldı.