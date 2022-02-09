Dünya çapında koronavirüs vakaları 400 milyonu aştı

ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi, dünya çapında toplam koronavirüs vakası sayısının dün itibariyle 400 milyonu aştığını söyledi.

Uluslararası kuruluşların, devletlerin ve yerel makamların verilerine dayanarak kendi istatistiklerini hesaplayan üniversiteye göre, pandeminin başlangıcından bugüne kadar dünya çapında toplam 400 milyon 915 binden fazla koronavirüs vakası kaydedildi, toplam 5 milyon 765 binden fazla insan koronavirüsten dolayı öldü.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin istatistikleri, toplam vaka sayısının 7 Ocak'taki 300 milyondan günümüzdeki 400 milyona bir aya yakın bir sürede çıktığını gösteriyor.

Son 28 günde kaydedilen vakaların çoğunluğunu 14 milyon 577 bin 688'le ABD oluştururken, onu 8 milyon 493 bin 820'yle Fransa takip ediyor. Türkiye'de son 28 günde bildirilen vaka sayısıysa 2 milyon 328 bin 157 oldu.