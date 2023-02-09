Dünya Barış Konseyi’den Türkiye’deki depremler ve sonuçlarıyla ilgili dayanışma mesajı

Dünya Barış Konseyi, Türkiye Barış Komitesi'ne yolladığı dayanışma mesajıyla, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelerdeki insanlarla dayanışma ve yardımlaşma çağırısını vurguladı.

Dünya Barış Konseyi, Türkiye ve Suriye halklarına destek olmak için harekete çağrısında bulunurken, "Pek çok barış örgütü, sivil toplum kuruluşu, sendika vb. mütevazı ancak önemli desteklerini göndermeyi planlamaktadır. Bu Türkiye halkı ile hızla dayanışmaya ve ona destek olmaya çağrılan hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğunu azaltamaz. Doğal afet bahanesiyle binlerce, milyonlarca insanın acı çekmeye devam etmesine, izin vermeyeceğiz!" açıklamasında bulundu.

Öte yandan açıklamada "Özellikle depremin merkezinde ya da yakınında olan Türkiye’deki kentler ve bölgeler ağır bir yıkıma maruz kalmış, binlerce yüksek katlı bina kâğıttan yapılmışçasına yıkılmıştır" denilirken, özellikle son yıllarda yapılaşmanın modeli ve yöntemi, deprem açısından tarihsel olarak tehlikeli olduğu bilinen bölgelerdeki insanların yaşamları ve güvenliği pahasına inşaat şirketlerinin hızlı ve kolay yoldan kâr etmesi adına böyle yapıların inşa edilmesine yol açtığı ve buna “izin verildiği” ifade edildi.

Dünya Barış Konseyi’nin Türkiye’deki depremler ve sonuçlarıyla ilgili dayanışma mesajı şöyle:

"Dünya Barış Konseyi, Türkiye’nin doğusunda 6 Şubat’ta meydana gelen ve yalnızca Türkiye’deki pek çok kenti değil, Suriye’deki birkaç kenti de son derece ciddi şekilde etkileyen şiddetli depremlerde Türkiye ve Suriye’de yaşamını yitirenler dolayısıyla son derece üzüntülü olduğunu beyan eder. Aldığımız bilgiler dehşet vericidir. Kentler, mahalleler bütün olarak yıkılmış, on binlerce insan yaralanmış, binlerce insan enkaz altında kaybolmuştur. Bu, büyük ve daha önce görülmemiş bir felakettir. Hava koşulları ve sıcaklıklar, evsiz kalan milyonlar için yaşamı katlanılmaz kılan etmenlerdir. Dünya Barış Konseyi, kurbanların ailelerinin acısını paylaşmakta, Türkiye ve Suriye halklarıyla yürekten dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir.

Özellikle depremin merkezinde ya da yakınında olan Türkiye’deki kentler ve bölgeler ağır bir yıkıma maruz kalmış, binlerce yüksek katlı bina kâğıttan yapılmışçasına yıkılmıştır. Açıktır ki özellikle son yıllarda yapılaşmanın modeli ve yöntemi, deprem açısından tarihsel olarak tehlikeli olduğu bilinen bölgelerdeki insanların yaşamları ve güvenliği pahasına inşaat şirketlerinin hızlı ve kolay yoldan kâr etmesi adına böyle yapıların inşa edilmesine yol açmış, buna 'izin verilmiştir.'

Ancak şimdi, her düzeyde dayanışma gösterme zamanıdır. Halen yüzlerce kurtarma ekibi yaşayanları ararken, Dünya Barış Konseyi Türkiye Barış Komitesi ile dayanışma içinde olduğunu bildirir ve Dünya Barış Konseyi’nin bütün üye ve dostlarını, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerdeki insanlarla dayanışmak ve onlara destek olmak için harekete geçmeye çağırmaktadır. Pek çok barış örgütü, sivil toplum kuruluşu, sendika vb. mütevazı ancak önemli desteklerini göndermeyi planlamaktadır. Bu Türkiye halkı ile hızla dayanışmaya ve ona destek olmaya çağrılan hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğunu azaltamaz. Doğal afet bahanesiyle binlerce, milyonlarca insanın acı çekmeye devam etmesine, izin vermeyeceğiz!

Dünya Barış Konseyi Sekretaryası"

Öte yandan ek olarak aşağıdaki kurumlar da Türkiye'yle dayanışma dileklerini paylaştı: