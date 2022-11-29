Dünya Barış Konseyi asamblesi toplandı

Dünya Barış Konseyi’nin dört yılda bir düzenlediği ve Konsey'in en büyük toplantısı olma niteliğindeki asamblesi, 22-24 Kasım 2022 tarihinde, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de düzenlendi. Asambleye 50 ülkedeki 51 farklı barış örgütünden yaklaşık 90 delege katıldı.

Farklı ülkelerde verilen barış mücadelesi deneyimlerinin yansıdığı asamblede, emperyalizmin politikaları ve bunların dünya halkları üzerindeki olumsuz etkileri tartışıldı. Asamblede Dünya Barış Konseyi’nin yeni başkanı da belirlendi. 2008 yılında başkanlığı Brezilya Halkların Dayanışması ve Barış Mücadelesi Merkezi üyesi Socorro Gomez üstlenmişti. Bu asamblede başkanlık görevini Tüm Hindistan Barış ve Dayanışma Örgütü’nden Pallab Sengupta devraldı.

Aynı zamanda Hindistan Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi olan 73 yaşındaki Sengupta, gençlik döneminde Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu’nda çeşitli görevler üstlenmişti. Sengupta, uzun süredir Hindistan Barış ve Dayanışma Örgütü başkanlığını yürütüyor.

Asamblenin ardından 25 Kasım’da, Dünya Barış Konseyi üyesi çeşitli barış örgütleri ile bu toplantıya konuk olarak katılan temsilcilerin katıldığı Uluslararası Barış Konferansı düzenlendi.

Toplantının Vietnam’da düzenlenmesinin ayrı bir anlamı da bulunuyor. Bilindiği üzere Vietnam'da önce Fransız sonra ABD emperyalizmin neden olduğu uzun savaşlar yaşandı. Bu nedenle büyük acılar yaşamış olan Vietnam halkının barış konusundaki hassasiyeti toplantıya yansımış oldu.

Asambleye Türkiye Barış Komitesi adına Murat Akad katıldı. Asamblede yaptığı konuşmada Akad, emperyalizmin bir süredir içinde bulunduğu hegemonya krizinin etkilerini, bunun Ukrayna’daki savaşla ilişkisini ele aldı. Türkiye’nin dış politikasının bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, gerçek ve kalıcı bir barışa erişilmesi için insanlığın kapitalizmden kurtulması gerektiğini vurguladı.