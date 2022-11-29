Arnavutluk'un faşizmden kurtuluşunun 78. yıl dönümü kutlandı

Arnavutluk'un faşizmden kurtuluşunun 78. yıl dönümü kapsamında, başta başkent Tiran olmak üzere ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamdaki merkezi tören, Tiran Şehit Mezarlığı'nda yapıldı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Meclis Başkanı Lindita Nikolla, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, milletvekilleri ve askerler buradaki anıta çelenk bıraktı.

Başbakan Edi Rama, sosyal medyada paylaştığı mesajda, faşizmden kurtuluş gününü kutladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Nikolla, 78 yıldır Kurtuluş Günü'nü kutladıklarını belirterek "Arnavutluk'u partizanlar, savaşçılar ve Arnavut halkı kurtardı" ifadesini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan faşistleri ve Nazi askerleri tarafından kuşatılan Arnavutluk, ülkedeki komünistlerin mücadelesi ve Sovyetler Birliği'nin sağladığı destekle; 29 Kasım 1944'te Alman birliklerinin ülkeden kaçmasını "Kurtuluş Günü" olarak kutluyor.