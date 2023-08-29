Dünya Barış Günü'nde sanatçılar İzmir'de buluşuyor

1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çok sayıda sanatçı İzmirliler ile buluşacak.

31 Ağustos saat 20.30'da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte Ataol Behramoğlu, Hasan Yükselir, Gülcan Altan, Levent Üzümcü, Dengin Ceyhan, Haluk Çetin, Murat Güner ve Orhan Aydın yer alacak.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden sanatçı Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın da etkinlikte unutulmadı.

Etkinlik "Eylem ile el ele..." başlığı altında düzenlenecek.