Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 4,5 milyar dolarlık ek finansman desteği

Dünya Bankası, Ukrayna'ya 4,5 milyar dolarlık ek finansman sağlanacağını duyurdu. Bankadan yapılan yazılı açıklamada, finansman paketinin ABD tarafından sağlanan 4,5 milyar dolarlık hibeden oluştuğu kaydedildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada kaynağın Ukrayna hükümetinin acil ihtiyaçları karşılamasına yardımcı olmak amacıyla "Ukrayna'da İdari Kapasite Dayanıklılığı için Kamu Harcamaları Projesi" kapsamında sağlanacağı aktarıldı.

Ek finansmanın, hükümetin idari ve hizmet sunum kapasitesinin sürdürülmesine katkıda bulunacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna hükümetine, krizin sosyal ve ekonomik etkilerini hafifletmede ülke vatandaşlarının refahı için gerekli olan sosyal ödemeleri, sağlık hizmetlerini ve emekli maaşlarını karşılamada yardımcı olacağı ifade edildi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, konuya ilişkin, "ABD'ye ve ortaklarımıza hızlı destek mekanizmalarımız aracılığıyla sürekli destekleri ve Ukrayna halkını büyük ölçüde destekleyecek cömert bağışları için minnettarız" dedi.