Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Covid-19 için 500 milyon dolar finansman

Dünya Bankası'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada bankanın yönetim kurulunun Türkiye'ye Covid-19'la mücadeledeki çabalarına destek için 500 milyon dolar ek finansman sağlamayı onayladığı belirtildi.

Finansman Nisan 2020’de onaylanan 100 milyon dolarlık krediye ek olarak sağlandı.

Banka, 10,5 yıl vadeli ve beş yıllık ödemesiz dönemli olacak fonların Türkiye'de güvenli ve etkili Covid-19 aşılarına erişimi sağlamak için kullanılacağını söyledi.

Yapılan açıklamada buna ek olarak Asya Altyapı ve Yatırım Bankası tarafından da 250 milyon dolar tutarında finansman sağlanacağı kaydedildi.