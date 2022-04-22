Dünya Bankası: Ukrayna'da hasar 60 milyar dolara ulaştı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass Ukrayna'nın altyapısındaki fiziksel hasarın 60 milyar doları bulduğunu, savaş devam ettikçe bu miktarın artacağını söyledi.

Ukrayna'ya finansal yardıma ilişkin Dünya Bankası'nın konferansında konuşan Malpass, bu hasarın Ukrayna'ya savaşın büyüyen ekonomik maliyetlerini içermediğini belirtti.

Malpass "Elbette savaş hâlâ devam ediyor ve bu maliyetler yükseliyor" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Perşembe günü Dünya Bankası ve IMF liderlerine video konferans yoluyla yaptığı konuşmada ülkesinin aylık 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti.