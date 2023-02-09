Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak

Dünya Bankası'ndan Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yapılan açıklamada, felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve çok önemli hasarlara yol açan yıkıcı depremler ve artçı sarsıntıların ardından kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için toplam 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi. Bu kaynağın 780 milyon dolarının acil yardım başlığında doğrudan gönderileceği, depremlerden etkilenen insanları desteklemek için de 1 milyar dolarlık kaynağın hazırlandığı aktarıldı.

ABD'den deprem yardımı

Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye ve Suriye'ye toplamda 85 milyon dolar deprem yardımı yapacağı öğrenildi.