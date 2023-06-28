Dünya Bankası'ndan deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman paketine onay

Dünya Bankası depremden etkilenen bölgelerde kırsal konutların ve temel kamu hizmetlerinin yeniden tesisine yardımcı olmak için Türkiye’ye sağlanacak 1 milyar dolarlık finansmanı onayladı.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi"nin sağlık hizmetlerinin yeniden tesis edilmesine, hasar gören veya tahrip olan belediye altyapısının yeniden inşasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Proje faaliyetlerinin depremden en fazla etkilenen ve yaklaşık 14 milyon insanın yaşadığı 11 ili kapsayacağı kaydedilen açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bankası, depremlerin gerçekleştiği günden bu yana Türkiye’nin yanında ve afet riski yönetimi ve doğal afet sonrası yeniden inşa alanlarındaki deneyimlerini ve uzmanlık birikimini paylaşmaktadır.

Bu devasa yıkım sonrasında devam eden çabaların birkaç yıl süreceğini ve önemli miktarlarda kaynak gerektireceğini iyi biliyoruz. Bu yolculukta, Türkiye'nin yanında olacağız ve etkilenen toplulukların yeniden inşasına yardım edeceğiz."

Açıklamada, Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi kapsamında 1 milyar dolarlık finansmanın onaylandığı belirtilirken bunun Dünya Bankası'nın Türkiye'ye tek seferde sağladığı en büyük finansman paketi olduğu kaydedildi.

Projenin ana amaçları arasında belediye altyapısı ve sağlık hizmetlerinin yeniden tesisi ile kırsal konutların inşa ve iyileştirilmesinin de yer aldığına dikkat çekildi. (AA)