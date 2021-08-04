Dünya Bankası: Yemenlilerin yüzde 70'i açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Dünya bankası, Yemen'de gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2015'ten bu yana yarı yarıya düştüğünü ve Yemenlilerin yüzde 70'inin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Dünya Bankası'nın internet sitesinde yayımlanan raporda, Yemen'de 2014'ten beri devam eden savaşın ülke ekonomisini çökerttiği ve Yemenlilerin açlık sınırı altında olduğu belirtildi.

Raporda, GSYH'nin 2015'ten bu yana yarıya düştüğü ve Yemenlilerin yüzde 70'inin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Sputnik'in aktardığı haberde Yemen'de 7 yıldır devam eden savaş nedeniyle yaklaşık 4 milyon insanın yerinden edildiği kaydedilen raporda, ülkede 12 milyonu çocuk 24 milyon Yemenlinin insani yardıma muhtaç olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, ülkenin liman kentleri çevresinde çıkan çatışmalar, ithalatın durma noktasına gelmesi ve 2015'den beri yerel para biriminde yaşanan üç kat değer kaybı nedeniyle gıda fiyatlarının aşırı derecede arttığı bilgisine yer verildi.