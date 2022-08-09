Dünya Bankası: Yedi ülke gıda krizi üstüne borç krizi yaşamanın eşiğinde

Dünya Bankası'nın yayınladığı son raporda Afganistan, Eritre, Moritanya, Somali, Sudan, Tacikistan ve Yemen'den oluşan yedi ülkede, gıda ve borç krizlerinin üst üste gelmesi açısından büyük risk bulunduğunu kaydetti.
Raporda, "Üst üste gelen borç ve gıda krizleri yıkıcı etkilere sahip olabilir" denilirken tek çözümün uluslararası yardımla mümkün olduğu kaydedildi.
Öte yandan Afganistan menşeli Tolo News'un aktardığına göre Taliban'ın Ekonomi Bakan Yardımcısı Latif Nazari, rapora tepki olarak Afganistan'daki ekonomik krizin yaptırımlardan kaynaklandığını söyledi.
Dünya Bankası'nın raporu, Afganistan'ın yağmur suyuna bağımlı buğday tarımının büyük oranda aksayacağını ve kuzey ve kuzeydoğu Afganistan'da büyük çaplı kıtlıkların yaşamasının beklendiğini söyledi.