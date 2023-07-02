Dünya Bankası verileri: Türkiye gıda enflasyonunda dünyada ilk 10'da

Dünya Bankası'nın en son 20 Haziran tarihinde güncellenen "Gıda Güvenliği" raporuna göre en yüksek gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 471 artış ile Venezuela'da gerçekleşti. Mayıs ayında en yüksek ikinci gıda enflasyonu yüzde 350 ile Lübnan'da görülürken, Zimbabve yüzde 117 ile üçüncü sırada yer aldı.

T24'ün aktardığına göre TÜİK verilerine göre mayıs ayında gıda fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 52 arttığı Türkiye ise kendine 10. sırada yer buldu.

İlk 10'u oluşturan diğer ülkeler Arjantin, İran, Surinam, Mısır, Lao ve Sierra Leone oldu.

Endeksler yükseldi

Rapora göre son 2 haftada; tarım ve tahıl endeksi yüzde 4, buğday endeksi yüzde 7, mısır endeksi yüzde 3, pirinç endeksi ise yüzde 2 yükseldi.

Yıllık bazda bakıldığında ise mısır endeksi yüzde 20, buğday endeksi yüzde 3 geriledi. Ancak, son 1 yılda pirinç endeksi yüzde 10 yükseldi.

Dünya Bankası'na göre 5 Haziran itibarıyla 20 ülke 27 gıda ürününün ihracatı yasaklayan kararlar alırken, 10 ülke ise 14 ürünün ihracatını kısıtlayan kararları uygulamaya koydu.