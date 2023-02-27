Dünya Bankası depremin maliyetinin 34 milyar doları aşacağını tahmin ediyor: GSYH'nin yüzde 4'üne eşit

Dünya Bankası'nın güncel değerlendirmesine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgede yarattığı yıkımın maliyeti 34 milyar dolar olacak. Dünya Bankası, 11 ilde yaşanan yıkımın ardından bölgenin yeniden inşa maliyetinin 68 milyar dolara çıkabileceğini de kaydetti. Dünya Bankası, en iyi hesaplamalara göre depremin maliyetinin Türkiye'nin GSYH'sinin yüzde 4'üne tekabül edeceğini açıkladı.

Dünya Bankası'nın hesaplamasında, sadece yeniden inşa ve altyapı onarımları bulunurken, uzun vadede depremin ekonomide yaratacağı etkinin daha da büyüyebileceği yorumunda bulunuluyor.

En az 1,25 milyon insan evsiz kaldı

Deprem bölgesinde konutların, okulların, hastanelerin ve kamu altyapısının acilen onarım çalışması gerektirdiğini belirten Dünya Bankası, resmi verilere göre en az 105 bin binanın ağır hasar gördüğünü veya depremlerde yıkıldığını hatırlattı.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, "Bu felaket, Türkiye'deki yüksek deprem riskini ortaya koyarken, kamu ve özel altyapıda dayanıklılığı artırma ihtiyacını hatırlatıyor" yorumunda bulundu.

Dünya Bankası raporunda, depremlerin ardından en az 1,25 milyon kişinin evsiz kaldığı tahmin edildi.

Konutların yeniden inşası en az 18 milyar dolara mâl olacak

Raporda, ortaya çıkan hasarın ciddiyetinin depremin büyüklüğünün yanı sıra, asıl olarak Türkiye'deki bina inşaatı ve bakımına ilişkin kuralların "potansiyel yönetmelik eksikliğine" bağlı olduğu yorumunda bulunuldu. Konutların yeniden inşasının en az 18 milyar dolara mâl olacağını bildiren Dünya Bankası, konut dışı binalarının yeniden inşasının 9,7 milyar dolar ve altyapı onarımının 6,4 milyar dolarlık bir maliyeti olacağı bulgusunu paylaştı.

Dünya Bankası, bölgedeki konutlardaki hasarın toplam değerlerinin yaklaşık yüzde 42'sine eşit olduğunu, "hasar oranı"nın konut dışı binalar için yüzde 40 ve altyapı için yüzde 34 olduğunu aktardı.

Türkiye GSYH'sinin en az yüzde 4'ü

Depremde meydana gelen hasarın Türkiye'nin ekonomisinin yüzde 4'üne tekabül ettiği, ancak malzeme, işçilik, lojistik gibi ikincil faktörlerin de hesaba katılması halinde Türkiye'nin GSYH'sında daha büyük maliyetin ortaya çıkacağı bildirildi.

Dünya Bankası, depremlerin ardından 9 Şubat'ta, yardım ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için 1,78 milyar dolarlık bir yardım paketinin Türkiye'ye sağlanacağını duyurmuştu. Dünya Bankası'nın Türkiye programı, an itibariyle toplamda 9 milyar dolar değerine tekabül eden 30 aktif kredi seçeneğine sahip.

Öte yandan ekonomistler, depremlerin Türkiye ekonomisine maliyetinin 100 milyar doları aşabileceği tahmininde bulunuyor.