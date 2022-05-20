Dün de gündemdeydi... AKP MKYK üyesinden 'af' açıklaması

Covid-19 salgını nedeniyle izinli sayılarak açık cezaevlerinden bırakılan hükümlü ve tutuklular için iktidar formül arayışında. Dün kamuoyuna yansıyan arayışları Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan köşesine taşıdı.

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci Kaplan'ın "Yüz kızartıcı veya terörle ilişkili suçlar istisna edilerek şartlı salıverme düzenlemesine bu vatandaşlarımızla alakalı şayet suç işlerlerse hem eski kalan cezayı hem de yeni suçun cezasını çekeceklerini belirten bir değişiklik yapılsa isabetli olmaz mı?" satılarına atıfla "Yazının özellikle 2. Kısmı ile bir hukukçu olarak ilgilendim. Bazı mahkumların COVİD izinleri meselesi ile ilgili @hilal_kaplan hanımefendi ile aynı görüşü paylaşıyorum. Yüz kızartıcı suçtan mahkumiyeti olmayıp, Covid sebebiyle 2 yıldır izinli olan ve bu zaman zarfında suç işlememiş mahkum vatandaşlarımızın rehabilite olduğu görüşündeyim. Bu vatandaşların tekrar cezaevine dönmesinde hukuki yarar yoktur" değerlendirmesini yaptı.