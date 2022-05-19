Cumhur İttifakı'nda 'af' hazırlığı

Covid-19 salgını nedeniyle izinli sayılarak açık cezaevlerinden bırakılan hükümlü ve tutuklular için iktidar formül arayışında.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, yaklaşık 200 bin kişinin yararlandığı “cezaevi izni” uygulamasının süresi bugüne dek iki kez uzatıldı.

Cumhur İttifakı, ülkedeki salgın tedbirleri neredeyse tamamen sona ermesine karşın 31 Mayıs’ta dolan izin sürelerini bir kez daha uzatmak üzere çalışma yürütüyor.

Çalışmanın bu süreçte “suça bulaşmayanlar” için yeniden düzenlenebileceği de tartışılıyor.

Kulislerde, “iktidarın 31 Mayıs tarihini uzatmak istemesi ‘seçim affı’ olarak” yorumlanırken, iktidar kanadı “muhalefetin de sürekli açık cezaevlerinden izinli çıkanlar ile ilgili çağrı yaptığını” anımsatıyor. Meclis muhalefeti kanadında ise “benzer istemlerin muhalefete de geldiği” belirtilirken “iktidarın bu konuda atacağı herhangi bir adıma karşı çıkılmayacağı” yorumları yapılıyor.