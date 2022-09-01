Duman konserinde böyle seslendi: Ekonomi o kadar sıçtı ki yapacak bir şeyleri kalmadı

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kalamış’ta verdiği konser sırasında ekonomideki duruma dair konuştu.

Odatv'nin aktardığı habere göre Tangöze, “Dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar çünkü ekonomi o kadar sıçtı ki yapacak bir şeyleri kalmadı. Yine din elden gidiyor kısa etek giydi, konuyu oraya getirmeye çalışıyorlar" dedi.

Tangöze, "Gaza gelmemeye çalışalım, ben de ağzımı bozmamaya çalışayım" derken, "seçime kadar böyle güzel güzel gidelim, sonra..." ifadesini kullandı.