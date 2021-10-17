Düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde, dün saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak’ta bulunan düğün salonunda bıçaklı kavga çıktı.

İHA'nın aktardığı iddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları belirtilen Servet Daşdan, Uğur D., Nusret D., Cavat D., Yavuz Ö., Kenan Ö., damat Alican Ö., Evren Ö., Fuat Y. ve Hasan Ali Y. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışman kavgaya dönüşmesi üzerine Servet Daşdan göğsünden, Uğur D., Nusret D., Yavuz Ö. ve damat olduğu öğrenilen Alican Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Servet Daşdan, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Daşdan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince düğün salonu ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. Olayla ilgili olarak Hasan Ali Y., gözaltına alınırken, suç aletine de el konuldu. Öte yandan, akrabalar arasında köyde bulunan tarlaya duvar çekme yüzünden 1 yıldır husumet bulunduğu ileri sürüldü.