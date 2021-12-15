DTCF yönetimi saldırganlara göz mü yumuyor: Bıçaklı saldırgan okul okul geziyor

Ankara DTCF'de önceki gün faşist bir grup başka üniversitelerden araçlarla gelerek fakülte içinde provokasyona imza attılar.

Gazi Üniversitesi'nden minibüsle taşınan bir grup 'ülkücü', yönetimin gözetiminde okul içinde elini kolunu sallayarak tehditlerde bulundu, pankart astı.

Solcu öğrencilerin attığı her adımı yasaklayan fakülte yönetimi ve polisler, daha iki gün önce Cebeci'de elinde bıçakla görüntülenen saldırganın okula rahatça girmesine izin verdi.

Üstelik bununla da kalınmadı, fakültenin resmi salonu, kendilerine "DTCF Ülkücüleri" denen saldırganlara tahsis edildi.

Durum fakültede hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin büyük tepkisini çekerken, fakülte yönetimi ve polisin okul dışından gelen saldırganlara nasıl izin verdiği merak konusu.

Öte yandan o gün okula giren tek saldırgan Cebeci'de elinde bıçakla görüntülenen kişi de değildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Selçuk Özdağ’a pusu kurarak saldıran ve sonrasında tutuklanan Abdurrahman Gülseren adlı saldırgan da yine fakülte yönetiminin göz yumması sonucu okula girdi.